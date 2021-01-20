ليستر يُسقط تشيلسي في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتزع فريق ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على ضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر من منافسات المسابقة.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله ويلفريد نديدي في الدقيقة السادسة، وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد،وتوقف رصيد تشيلسي عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وهذا هو الفوز الثاني عشر لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

بينما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.

هذه الخسارة تركت بدورها مستقبل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي معلقًا في الهواء، خاصةً بعدما اكتفى البلوز بتحقيق انتصارين فقط في آخر تسع جولات من المسابقة.