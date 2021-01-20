أزمة جديدة بين نجوم ريال مدريد وفلورنتينو بيريز بسبب الرواتب..وكاسيميرو المتحدي الوحيد!

رفض نجوم ريال مدريد الوقوف بجانب رئيس النادي فلورنتينو بيريز في الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وطالبوا بالحصول على كافة حقوقهم المتأخرة.

وبحسب برنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن ريال مدريد يحتاج إلى خفض رواتب اللاعبين بنسبة 25%، كما قد يضطر النادي إلى بيع أحد لاعبي الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن قائد فريق ريال مدريد، سيرخيو راموس أوصل إلى زملائه في الفريق اقتراح من الإدارة بشأن خفض نسبة من الرواتب الشهرية، لكنهم رفضوا هذا الأمر بشكل قاطع.

كما أوضح برنامج الشيرنجيتو أن اللاعب الوحيد الذي وافق على خفض راتبه؛ كان نجم الوسط البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

ويبدو أن اعتراض نجوم الفريق على خفض الرواتب أمر غير منطقي بالنسبة لعشاق ريال مدريد، حيث ودعوا نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي، ولا يقدموا المستوى المأمول منهم في معظم المباريات.

كما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي لا تزال لديه مباريات مؤجلة إذا فاز بها سيبتعد أكثر بالمركز الأول.