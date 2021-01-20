الاتحاد الاسباني يرأف بحال ميسي وبرشلونة ويقلص العقوبة 10 مباريات كاملة!

رفض الاتحاد الاسباني لكرة القدم تغليظ عقوبة إيقاف الاسطورة ليونيل ميسي عن اللعب مع برشلونة في شهري يناير وفبراير القادمين، مكتفيًا بإيقافه لمدة مباراتين فقط بدلاً 12 مباراة كما كان متوقعًا في بعض وسائل الإعلام المحلية.

وتعرض ليونيل ميسي للطرد في الدقيقة الأخيرة من مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي، بعدما ضبطته تقنية الفيديو المساعد (الفار) يعتدي على عازف البوق أسيير فيلاليبري من دون كرة في إحدى الهجمات الواعدة للبرسا.

وذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في بيان رسمي، بإنه تقرر إيقاف ميسي لمباراتين فقط، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال لقاء أثلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر المحلي.

أول طرد في تاريخ ميسي

تعرض ليونيل ميسي للطرد في الدقيقة 119 والأخيرة من الشوط الإضافي الثاني خلال المباراة التي خسرها برشلونة أمام بلباو بنتيجة (2/3)، أول أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان هذا الطرد هو الأول في مسيرة ميسي مع برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول عام 2005 تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد.

وكانت أسوأ فترة لليونيل ميسي فيما يخص البطاقات، يرجع إلى موسم 2012/2011 عندما نال 6 بطاقات صفراء بـ 37 مباراة بالدوري الإسباني، لكنه في نفس الموسم سجل 50 هدفًا في الليجا.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق قبل توقيع العقوبة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، إلى أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم كانت تُفكر بجدية في إيقاف ميسي ما بين 4 إلى 12 مباراة، لكنها قررت في النهاية إيقافه لمباراتين فقط.

وبذلك تأكد غياب ميسي عن مباراتي برشلونة المقبلتين ضد فريق “يو إي كورنيلا” بعد غد الخميس في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، ثم أمام إلتشي الأحد المقبل لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.