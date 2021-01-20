إشبيلية يهزم ألافيس ويرتقي إلى المركز الرابع

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتقى إشبيلية بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي إلى المركز الرابع في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة الثلاثاء.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 33 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث.



ومنح المهاج المغربي الدولي يوسف النصيري إشبيلية التقدم مستغلا تمريرة من الجناح المخضرم خيسوس نافاس بعد مرور 3 دقائق فقط.



ورفع النصيري رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم.



بيد أن أصحاب الأرض ردوا بالتعادل بواسطة إدغار مينديز (12).



وكانت الكلمة الفصل للمهاجم سوسو الذي أطلق كرة لولبية قوية عانقت الشباك (30).



وانتهت مباراة قادش وليفانتي بالتعادل 2-2 وكذلك مباراة بلد الوليد مع إلتشي بالنتيجة ذاتها.