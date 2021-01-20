محمد الفلاح - رسميا.. الهلال يجدد عقد سلمان الفرج حتى 2025

الأربعاء 20 يناير 2021

أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد تعاقده مع سلمان الفرج، قائد الفريق، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2025، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.



وأثار مستقبل الفرج مع الهلال جدلاً خلال الفترة الماضية، بعد أن ترددت أنباء عن رفض اللاعب 3 عروض وطلبه رفع القيمة المالية للموافقة على تجديد عقده.

ودخل اللاعب الدولي فترته الـ6 أشهر الأخيرة من عقده أواخر شهر ديسمبر الماضي وتلقى عروضًا رسمية مغرية.

ونشر نادي الهلال فيديو أعلن من خلاله تجديد عقد سلمان الفرج حتى 2025 قائلا: ”العازف الأزرق.. هلالي أول وثاني“.

كما نشر نادي الهلال بيانًا قال فيه إن سعد بن نافل نجح في إنهاء تجديد التعاقد مع سلمان الفرج حتى 2025، حيث تم توقيع العقود في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري، بمقر النادي.

ويعتبر الفرج صاحب الـ31 عاماً أحد لاعبي الهلال، حيث نشأ في صفوف ”الزعيم“ وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2008، ويرتبط بعقدٍ مع النادي حتى يونيو 2021 المقبل.

سلمان الفرج استطاع أن يحقق مع الهلال 18 بطولة، كان أبرزها دوري أبطال آسيا 2019، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس الملك 2020. ‎