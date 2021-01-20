عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليستر يهزم تشيلسي ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365

ارتقى فريق ليستر سيتي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تخطى ضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.



افتتح ويلفريد نديدي التسجيل للثعالب في الدقيقة 6 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعزز جيمس ماديسون تقدم ليستر بالهدف الثاني في الدقيقة 41، بعد انفراده بحارس مرمى تشيلسي ووضع الكرة داخل الشباك.

بتلك النتيجة رفع ليستر رصيده إلى 38 نقطة محتلا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف.

وظل تشيلسي في المركز الثامن بعد أن توقف رصيد البلوز عند 29 نقطة.