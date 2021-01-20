أشرف قاسم يتحدث عن.. رحيل بامبو والتفاوض مع رزق.. وموقف ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن لاعب فريقه كريم بابو لم يوقع على عقود انتقال لصفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونفى قاسم، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللاعيب بفضائية أم بي سي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، طلب المدير الفني لفريقه التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري، محمود رزق.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، إلى أنه يجلس مع المدير الفني للفريق، باتشيكو للحديث عن احتياجات الفريق ويتفقان على أنه حال ضم أي لاعب لابد أن يكون بإمكانيات أعلى من المتواجدين حالياً، لافتاً النظر إلى غلق صفحة احتراف لعب فريقه مصطفى محمد في صفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي عقب بيان مجلس الإدارة الأخير:"لدي مصطفى محمد وعمر السعيد الآن لذا لابد أن يكون المهاجم الذي أريد ضمه أعلى من إمكانياتهما ولماذا لا نعطي الفرصة للاعبين الشباب باتشيكو يقول إنه سيدفع بهم ولكنه ينتظر الفرصة المناسبة لهم.. الحديث مع حسام حسن لاعب سموحة كان منذ فترة وانتهى".

وتابع قاسم:"تحدثت مع فرجاني ساسي وأخطرني أنه يركز الآن مع الفريق، بعد ما مر به من إصابة وظروف عائلية في الفترة التي كان يتم فيها بحث تجديد تعاقده بها لذا حدث خلط لدى الناس عن سبب غيابه ولكنه أخطرني أنه من الممكن الجلوس بعد يومين بخصوص تجديد تعاقده".

واسترسل المشرف على فريق الزمالك:"وجهة نظري، أرى أن المجموعة الحالية تضم لاعبين أو أكثر في كل مركز وهناك لاعبين بالفريق لديهم مرونة للعب بأكثر من مركز ولابد أن نعترف بأن هناك ظروف مالية معينة تجعلك تريد توفير مقدمات عقود ومستحقات اللاعبين الثلاثية بالفريق".

وأتم قاسم تصريحاته بالإشارة إلى أن المجموعة التي تدير نادي الزمالك حالياً أخطرت اللاعبين بصرف مكافأة الفوز بكل مباراة عقب كل مباراة وتم صرف جميع المكافأت حتى مباراة المصري الماضية وسيتم صرف مكافأة الفوز أمام الجونة بعد يومين.