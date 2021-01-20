الزمالك: اقتربنا من ضم مهاجم برتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي للزمالك، أن النادي يسعى لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم مميز، مشيرا إلى أنه اقترب من ضم لاعب برتغالي بناء على رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال سالم، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 2" صباح اليوم الأربعاء: "الزمالك يسعى جاهدا للتعاقد مع رأس حربة أجنبي على أعلى مستوى حتى لو استمر مصطفى محمد".

وأضاف: "الفرق الكبيرة تحتاج أكثر من لاعب في هذا المركز، خاصةً قبل الارتباطات المقبلة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "عُرض على النادي ثلاثة مهاجمين وباتشيكو كان يفاضل بينهم، بينهم لاعب برتغالي وآخر إيطالي من أصل مصري والثالث كاميروني".

وأوضح: "أتصور أن باتشيكو يميل إلى مواطنه البرتغالي، سنه صغير ويتميز بقوة جسدية ستفيد الزمالك أمام الأندية الإفريقية".

ورفض متحدث الزمالك الكشف عن اسم اللاعب، مؤكدا: "كان بيلعب في المنتخب الأولمبي وسبورتنج لشبونة، وهناك تواصل معه وأظن أنه الأقرب للتعاقد معه لتدعيم الهجوم وسيكون إضافة".