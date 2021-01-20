أشرف قاسم يتحدث عن.. عقوبة بنشرقي.. احتراف مصطفى محمد.. ورسالة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أنه سيتم دراسة ومناقشة واقعة أشرف بنشرقي لاعب الفريق خلال مباراة الجونة قبل اتخاذ أي قرار.

وكان أشرف بنشرقي قد غادر لغرفة خلع الملابس مباشرة عقب استبداله بمباراة الزمالك والجونة والتي فاز بها الفريق الأبيض 1-0 في الدوري.

وقال أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" بقناة "ام بي سي مصر" "تعلمنا من دروس الماضي، هناك التزام كبير داخل وخارج الملعب، هدفنا حصد النقاط والفوز بالمباريات دون النظر لأي نتائج أخرى".

وتابع "نريد التعامل مع واقعة أشرف بنشرقي بكل هدوء، الأمر غير مبرر بكل تأكيد، يجب أن يكون هناك احترام لوجهة نظر المدرب، بنشرقي أهدر فرصة أو اثنين، لكن يجب أن نتذكر قيادة بنشرقي الفريق لانتصارات عديدة".

واستمر "وجود عقوبة على بنشرقي من عدمها لم يحدد بعد، سنناقش الأمر بعد عقد جلسة ودراسة الواقعة قبل اتخاذ أي قرار، هناك لائحة تُطبق على الكبير والصغير، في بعض الأحيان يكون عقاب اللاعب الكبير أشد لكونه يمتلك خبرات، في النهاية هذا شأن داخلي لو هناك عقوبة أم لا".

وشدد "رد فعل شيكابالا مع أشرف بنشرقي رائع ويدل على وجود قائد داخل وخارج الملعب، بنشرقي دخل غرفة خلع الملابس مباشرة ولم يفعل اي أمر، وعاد بعد ذلك وقام بمصافحة الجميع وجلس واستكمل المباراة من مقاعد البدلاء".

وعن مصطفى محمد قال "تم غلق صفحة احترام مصطفى محمد، بيان الإدارة واضح، الأمر تم غلقه نهائياً، مصطفى محمد مستمر في الزمالك دون أي مشاكل، لدينا مصطفى محمد وعمر السعيد وباتشيكو في الوقت المناسب سيمنح الفرصة للاعبين الشباب".

وسبق وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أعلن خلاله رفض استكمال المفاوضات مع نادي سانت ايتيان الفرنسي وإغلاق ملف احتراف مصطفى محمد بشكل نهائي.

واختتم تصريحاته قائلاً "نتمنى بالتأكيد كل التوفيق للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، نادي كبير يمثل مصر في بطولة عالمية".

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير.