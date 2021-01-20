حسين السيد: فوجئنا بمستحقات ساسي.. لدينا مشكلة معه.. وشيكابالا يدفع من جيبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية السابق لنادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء فوجئوا بوجود مستحقات متأخرة لصالح فرجاني ساسي لاعب الفريق تقدر بمليون و400 ألف دولار.

وأشار السيد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" وقع على عقود جديدة مع نادي الزمالك، نظرًا لوجود عقد سابق وصفه بـ"المُعقد".

وقال السيد: "فوجئنا بوجود مليون و400 ألف دولار مستحقات متأخرة لصالح فرجاني ساسي لدى الزمالك عندما تسلمنا المهمة، ونجحنا في سداد 85% منها".

وأكمل: "مشكلتنا في التفاوض مع ساسي كانت الرسوم الجديدة التي فرضها البرلمان المصري على عقود اللاعبين والمدربين، لكننا نجحنا في الوصول لتوافق مع اللاعب".

وأرضاف: "ساسي قريب من التوقيع على عقود التجديد مع الزمالك، والوكلاء كانوا سبب أزمته معنا في الفترة الماضية، اللاعب يعشق الزمالك وكل من في النادي يحبه، لأنه زملكاوي للغاية".

واختتم: "شيكابالا وقع على عقود التجديد للزمالك على بياض معي، عقده القديم كان معقدًا والمستحقات به ضئيلة للغاية، بل أنه كان يدفع من جيبه سنويًا، وأثبت أنه رمز زملكاوي كبير".