عضو تنفيذية الزمالك السابق: باتشيكو طلب لاعبيّن.. عانينا مع لاعب.. والأهلي ليس طرفًا في أزمتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، أن إدارة ناديه لم تعاني في تجديد عقود عدد من اللاعبين باستثناء لاعب واحد فقط، تحفظ على ذكر اسمه.

وأشار السيد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك طلب التعاقد مع لاعب يشغل مركز المدافع، وآخر مهاجم في حالة رحيل مصطفى محمد.

وقال السيد: "الأهلي لم يكن طرفًا في أي أزمة حدثت في التجديد لأي لاعب، مع كامل الاحترام له فليتفاوض مع من يشاء، ولكن اسمه لم يُذكر نهائيًا في أي جلسة مع أي لاعب".

وأكمل: "نجحنا في تجديد عقود يوسف أوباما وشيكابالا واحمد أبو الفتوح ومحمود جنش، ولم يكن هناك أي أزمة سوى مع لاعب واحد فقط من بينهم وتم حلها".

وأضاف: "حسام حسن كان بين 3 مهاجمين طلب باتشيكو التعاقد مع أحدهم ليكون بدلًا من مصطفى محمد حال رحيله، كما طلب التعاقد مع مدافع ورشحنا له 3 لاعبين ووافق عليهم".

واختتم: "حددنا سقفًا للرواتب في الزمالك من المستحيل تجاوزه، مع احترامي لعواد أو أي لاعب، لكن لم يتم تخفيض الرواتب الحالية لأن العقد شريعة المتعاقدين، لكن عند التجديد فإن الأمور ستختلف".