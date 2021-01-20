الدوري الألماني.. ليفركوزن يصعد للوصافة بعد تجاوز بروسيا دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقدم فريق باير ليفركوزن لوصافة الدوري الألماني (بوندسليجا )بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 /1 اليوم الثلاثاء في المرحلة السابعة عشر من المنافسات.

وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على مضيفه هيرتا برلين 3 /صفر وفولفسبورج على مضيفه ماينز 2 /صفر وبوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه فيردر بريمن 1 /صفر.

وعلى ملعب باي أرينا، أنهى ليفركوزن شوط المباراة الأولى متقدما بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 14.

وأدرك جوليان براندت التعادل لدورتموند في الدقيقة 67 لكن فلوريان فيرتز نجح في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام لايبزج صاحب المركز الثالث وبفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر في الوقت الذي توقف فيه رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الرابع.

ويلتقي بايرن ميونخ مع مضيفه اوجسبورج الأربعاء في الوقت الذي يلتقي فيه لايبزج مع ضيفه يونيون برلين.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين حسم هوفنهايم فوزه على هيرتا بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وتقدم سيبستيان رودي بهدف في الدقيقة 33 ثم أضاف اندريج كراماريتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و88.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد هيرتا عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب أوبل أرينا، حسم فولفسبورج فوزه على مضيفه ماينز بهدفين في الشوط الثاني أحرزهما بارتوش بياليك وفوتر فيجورست في الدقيقتين 65 و79.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 29 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ماينز عند سبع نقاط في المركز قبل الأخير.

وقاد المدافع السويسري نيكو إلفيدي فريقه بوروسيا مونشنجلادباخ للفوز على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد.

وسجل إلفيدي أول هدف له هذا الموسم في الدقيقة 66 من ضربة حرة مباشرة على عكس سير اللعب.

وأخفق بريمن في تسجيل هدف التعادل بعد أن تصدى القائم لتسديدة ميلوت راشيكا فيما ضلت تسديدة ليوناردو بيتنكورت طريقها للشباك.

ورفع جلادباخ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.