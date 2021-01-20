الدوري السعودي | هورفات يُوبخ مايكون قبل مباراة النصر والوحدة!

عبر المدير الفني المؤقت لنادي النصر “ألين هورفات” عن غضبه من الأخطاء التي ارتكبها المدافع البرازيلي “مايكون بيريرا” خلال المباراة الماضية أمام الرائد، ليحصل اللاعب على نصيب الأسد من التعليمات خلال المحاضرة الأخيرة التي سبقت مباراة الوحدة في الجولة الـ 14 مساء يوم غد الاربعاء.

وكشفت مصادر مقربة من نادي النصر أن المدرب الكرواتي ألين هورفات، وجه تحذيرًا إلى مدافع الفريق مايكون بيريرا، قبل مواجهة الوحدة في إحدى أهم جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر ذاتها “أن مدرب النصر عقد محاضرة فنية للاعبي فريقه، قبل بداية التدريبات الجماعية أمس الاثنين، راجع خلالها الأخطاء التي ارتكبت في مباراة الرائد الماضية والمنتهية بفوز صعب بهدف دون رد”.

وشهدت المحاضرة تحذيرًا واضحًا من هورفات إلى مايكون بأهمية عدم المبالغة في التحرك باتجاه محور الارتكاز والظهير الأيمن، مشددًا عليه أن يتقيد بمركزه كقلب دفاع.

وتأمل جماهير النصر في استمرار النتائج الإيجابية للفريق مع مدربه الحالي هورفات، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويتواجد النصر حاليا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 20 نقطة.