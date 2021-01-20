الدوري السعودي | الحكم إبراهيم النفيسة يُنعت بـ “المفلس والكذاب” بسبب الهلال!

وصف الحكم السعودي السابق “إبراهيم النفيسة” بالمفلس في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقده للحكام الذين يقومون بإدارة مباريات نادي الهلال.

ووجه الناقد الرياضي “ناصر الجديع” هجوما ناريا على الحكم السعودي بعد تصريحاته الأخيرة التي آثارت جدلاً واسعًا على تويتر، حيث ذكر أن الحكام يخافون من نفوذ الهلال، مما يؤثر على قراراتهم خلال مباريات الفريق.

وعبر الجديع عن دهشته مما قاله إبراهيم النفيسة، قائلاً عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “نقد الهلال والإساءة إليه كانت ولازالت وستظل تجارة رابحة يستنجد بها المفلسون، وبقعة ضوء يبحث عنها القابعون في الظلام، وباب رزق يدلف معه الباحثون عن لقمة عيش مغمسة بالكذب والزور والبهتان!”.

وكان النفيسة قد أدلى بتصريحات مثيرة لصحيفة “الرياضية”، قال خلالها “النصر أكثر الفرق تضررًا من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، يأتي بعده الاتحاد والرائد والفتح وضمك، أما أقلها تضررًا فهو الهلال، وابحثوا عن السبب”.

وتابع “جميع الأندية تضررت من الأخطاء التحكيمية، لكن الكل يعرف، حتى الهلالي، أن الهلال هو الأقل تضررًا من الأخطاء التحكيمية، وكلامي هذا لا يقاس على الموسم الجاري فقط، بل وعلى المواسم الماضية أيضًا. أغلب الحكام يخافون من الهلال! في المقابل هناك حكام، وهم قلة، متمكنون ويتخذون قراراتهم بشجاعة”.

واختتم الحكم الدولي السابق “أي خطأ على الهلال نتيجته إيقاف الحكم فورًا، لذا تجد قرارات بعضهم في مباريات الأزرق مترددة، كما أن شخصيتهم غالبًا ما تكون ضعيفة أمام لاعبي الهلال. الحكم إذا ما أخطأ أمام الهلال، فإنه يحاسب فورًا، ويُبعد عن مباريات الأزرق، وبعضهم تسحب منه الشارة الدولية، والدليل محمد القرني، الذي قاد مباراة الهلال والباطن، وأخطأ، حيث تم سحب الشارة الدولية منه، كما أُبعِدَ عن قيادة مباريات الهلال، وأيضًا مطرف القحطاني”.

ويلعب الهلال يوم غد الاربعاء مباراة ضمن الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين أمام ضيفه التعاون، وعينه على النقاط الثلاث من أجل استعادة الصدارة المطلقة التي ذهبت منه بعد فوز الشباب وأهلي جدة في مباريات اليوم الثلاثاء.