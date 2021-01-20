السوق السعودي | شبكة قنوات “بين سبورت” القطرية تعود للبث داخل السعودية

شهدت الساعات القليلة الماضية؛ تطورات جديدة في مسألة عودة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية للبث داخل المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن قنوات “بي إن سبورتس” ستعاود البث داخل المملكة خلال الفترة القادمة، بعد فترة انقطاع طويلة.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط أن القرار بات رسميًا عقب اتفاق جميع الأطراف المعنية بالأمر، ما سيعني عودة مكاتب “بي إن سبورتس القطرية” للعمل داخل المملكة العربية السعودية من جديد.

وبحسب نفس التقرير الصادر عن صحيفة الشرق الأوسط: “ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت قادرة على بيع الأجهزة الخاصة بها داخل السعودي، بعد توقف دام لأكثر من عامين ونصف”.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قد أعلنت قبل ثلاث سنوات منع استيراد أجهزة “بي إن سبورتس القطرية”، وكذلك إيقاف بيع وتجديد الاشتراكات الخاصة بها، لعدم حصول الشبكة القنوات البنفسجية على الترخيص الإعلامي داخل المملكة في أعقاب الأزمة السياسية التي نشبت بين قطر والإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

جدير بالذكر أن شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، تقوم ببث العديد من البطولات العالمية، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى بطولات دوري أبطال أوروبا وأفريقيا وآسيا وليبرتادوريس، وغيرها من البطولات في رياضات مختلفة.