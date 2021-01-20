الامارات | اتحاد السباحة يعتمد أجندة المشاركات المحلية والدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يعتمد أجندة المشاركات المحلية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الإمارات للسباحة روزنامة المشاركات المحلية والدولية للموسم الجديد، ووجه خطاباً لكل أندية الدولة والأكاديميات الخاصة، لإخطارها بالأجندة، والشروط التي يجب مراعاتها لضمان صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والحكام والمنظمين في مختلف مناطق الدولة.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي، أنه تم تعميم البروتوكول الصحي المعتمد وملحقاته ودليل الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد ـ 19» على الأندية، وأن هذا التعميم يلزمها بالتقيد بالمبادئ العامة والإجراءات المتبعة بالمرافق الخدمية في فترة التعايش مع جائحة «كورونا»، وضرورة التقيد بإجراءات سفر الفرق الرياضية المحلية للمعسكرات الإعدادية والبطولات، والالتزام بتأجيل المسابقات الرياضية تحت 18 عاماً، مع استمرار منع الحضور الجماهيري لكل المنافسات.

وقال الوهيبي إن أولى بطولات الموسم الجديد تبدأ في 12 و13 فبراير، ببطولة الدولة الشتوية للسباحة لفئة العمومي في مجمع حمدان.

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