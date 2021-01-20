الامارات | محمد بن راشد يكرّم المواطنات «الهواة» في بطولة السلم للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرّم المواطنات «الهواة» في بطولة السلم للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أمس، عن مكرمة جديدة للبطولة، أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشمل جميع المشاركات في سباق المواطنات «الهواة»، اللواتي أكملن مسافة السباق البالغة 75 كيلومتراً.

وتقدم الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو، على رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة للبطولة، ومكارم سموه المستمرة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي وضعت البطولة في الصدارة، وزيادة عدد المشاركين والسباقات، حيث أصبحت تضم حتى الآن ستة سباقات متنوعة، ضمن النسخة الخامسة من البطولة التي تقام برعاية وتوجيهات سموه، بمنطقة سيح السلم في دبي.

وأكد الفلاسي، في بيان صحافي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جميع الفتيات المشاركات اللواتي أنهين السباق، تأتي ضمن المكارم العديدة والمستمرة من سموه للبطولة عموماً وللفتيات خصوصاً، للعام الثاني على التوالي.

وكشف أن المكرمة تشمل المشاركات اللواتي أنهين مسافة السباق البالغ 75 كلم، وقدمن مستوى تنافسياً قوياً يعكس مدى الجدية والإصرار والتحضيرات التي قامت بها المتسابقات من أجل هذا الحدث، وستكون المكافأة موزعة حسب الترتيب النهائي للسباق.

وقال الفلاسي: «وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جميع السباقات منح المشاركات والمشاركين دافعاً أكبر للتألق والتميز، ورفع من مستوى المنافسة، وهو الأمر الذي جعل البطولة الأهم في الدولة والمنطقة، والأعلى على الإطلاق في جميع سباقات الهواة للدراجات الهوائية».

وقال إن ذلك قاد إلى زيادة كبيرة في أعداد ممارسي رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، لفوائدها العديدة بدنياً ونفسياً، وكذلك زيادة أعداد المشاركين في السباقات من الإماراتيين من الجنسين ومن الخليجيين والمقيمين، كما تضاعف عدد السباقات في النسخة الخامسة للحدث الأهم في عالم الدراجات الهوائية.

يذكر أن السباق، الذي أقيم الأسبوع الماضي، شهد مشاركة 89 فتاة مواطنة، وشهد فوز الشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم بالمركز الأول في السباق، بينما حلت في المركز الثاني عائشة فولاذ من فريق (بي آر)، ونالت شهلة الحوسني من شرطة دبي المركز الثالث.

فتح التسجيل لسباق النخبة للسيدات

أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل في سباق النخبة للسيدات، الذي سيقام بصورة تجريبية للمرة الأولى في شهر فبراير المقبل، في إطار السعي لتعزيز حجم المشاركة وشمولية المنافسات، والتأكيد على دعم تمكين المرأة وتحفيز المتفوقات من جميع المستويات.

في المقابل، يغلق اليوم باب التسجيل في سباق الهواة الإماراتيين الثالث هذا الموسم ضمن البطولة، الذي سيقام 25 الجاري.

• شهد سباق الأسبوع الماضي، الخاص بالمواطنات «الهواة»، فوز الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، وحلت ثانيةً عائشة فولاذ، وشهلة الحوسني ثالثة.

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