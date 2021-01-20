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الامارات | العربي يستعير ماتيوس من الوصل

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محمد فاضل - أم القيوين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يستعير ماتيوس من الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لنادي العربي، عبدالله جنزول، لـ«الإمارات اليوم» عن التوصل إلى اتفاق مع شركة الوصل لضم البرازيلي ماتيوس، حتى نهاية الموسم الجاري بنظام الإعارة. ويتطلع العربي إلى استعادة النتائج الإيجابية في دوري الهواة، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، حيث يحتل المركز العاشر بست نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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