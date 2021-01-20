الامارات | العربي يستعير ماتيوس من الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يستعير ماتيوس من الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لنادي العربي، عبدالله جنزول، لـ«الإمارات اليوم» عن التوصل إلى اتفاق مع شركة الوصل لضم البرازيلي ماتيوس، حتى نهاية الموسم الجاري بنظام الإعارة. ويتطلع العربي إلى استعادة النتائج الإيجابية في دوري الهواة، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، حيث يحتل المركز العاشر بست نقاط.

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