الامارات | النصر يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نصف نهائي دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نصف نهائي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريق النصر موعداً، السبت المقبل، مع فريق شباب الأهلي في افتتاح مواجهات نصف النهائي في مسابقة دوري السلة، وذلك بعد نجاح «العميد» أول من أمس، على صالة ناديه، في تجديد انتصاره على الظفرة بفارق 16 نقطة، وبنتيجة «85-69»، وذلك في إياب الدور ربع النهائي، مع العلم أن لقاء الفريقين ذهاباً انتهى لمصلحة النصر «69-54».

وعرف العميد في لقاء الإياب كيفية إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق تسع نقاط، وبنتيجة «23-14»، قبل أن ينجح الظفرة في استعادة اتزانه، وتقليص الفارق إلى سبع نقاط مع نهاية الشوط الأول، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «19-17».

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود النصر نشاطه، ونجح لاعبوه في بسط أفضليتهم على مجريات الربعين الثالث والرابع، وحسم نتائجها بواقع «26-20 و19-16» والفوز بالمباراة.

وبات النصر ثالث فرق البطولة التي تبلغ المربع الذهبي، عقب تأهل شباب الأهلي على حساب الوصل، والبطائح على حساب الوحدة.

• الفريقان يفتتحان المربع الذهبي السبت المقبل.

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