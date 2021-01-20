الامارات | كايو: لا أفكر في عدد دقائق اللعب.. هدفي مساعدة الشارقة على التتويج بـ «السوبر»

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: لا أفكر في عدد دقائق اللعب.. هدفي مساعدة الشارقة على التتويج بـ «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، إنه «يجتهد حالياً في التدريبات من أجل اللحاق بمباراة سوبر الخليج العربي لكرة القدم، التي ستجمع فريقه بشباب الأهلي على استاد آل مكتوم في دبي»، مؤكداً أن هدفه هو مساعدة زملائه على الفوز باللقب، وأنه لا يفكر مطلقاً في عدد الدقائق التي يمكن أن يشارك فيها في اللقاء، خاصوصاً أنه عائد من الإصابة.

وقال اللاعب لصحيفة «غازيتا» البرازيلية: «إنه لا يريد على الإطلاق أن تمنعه الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي من المشاركة في لقاء يوم بعد غدٍ»، وزاد: «هدفي هو مساعدة زملائي اللاعبين في التتويج بهذا اللقب، وبالنسبة لي فأنا لا أفكر في المدة الزمنية التي يمكن أن يمنحني لها المدرب عبدالعزيز العنبري للمشاركة في اللقاء».

وأكد البرازيلي أن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة لم يشهد أي مضاعفات جانبية تؤخرعودته للمشاركة، وقال: «أشعر حالياً بأنني أفضل بعد أن تعافيت بشكل سلس وعدت للتدريبات، أدرك بأنني لست في كامل جاهزيتي بنسبة 100% للمشاركة، ولكن مواجهة شباب الأهلي مهمة جداً بالنسبة لنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news