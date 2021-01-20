الامارات | «إل تالنتو» و«لاليغا» يتمسكان بصدارة «الأكاديميات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إل تالنتو» و«لاليغا» يتمسكان بصدارة «الأكاديميات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فريقا أكاديمية «إل تالنتو»، و«لا ليغا للأداء العالي إتش بي سي»، بموقعهما في صدارة مجموعتيهما في فئة تحت 16 سنة، بعد فوزهما الكبير خلال منافسات الأسبوع السادس من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها المجلس في ملاعب «مركز كرة القدم» بمدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى السادس من مارس المقبل.

وحقق «إل تالنتو» فوزاً كبيراً على أكاديمية «فوكس ريد» بنتيجة 7ـ صفر، ليحافظ على سجل انتصاراته الكاملة خلال أربع مباريات بالمجموعة (ب)، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما تغلب «لاليغا» على فريق آليانس بنتيجة 3ـ صفر في المجموعة (أ)، ليحافظ على مركزه في القمة برصيد 12 نقطة.

وتصدر فريق لاليغا أيضاً في فئة تحت 18 سنة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزه على فريق إكسلنس السبت الماضي بنتيجة 4ـ 1.

وتخوض الفرق المشاركة 21 مباراة 23 الجاري. ويشارك في البطولة 1000 لاعب ولاعبة، يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة، ويتوزع اللاعبون على ست فئات سنية.

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