شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع فريق الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، إلى مسحة طبية قبل مواجهة فريق مصر للمقاصة، المقرر لها السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويخضع جميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين إلى المسحة، في ظل ثبوت إصابة 11 فردا بفيروس كورونا داخل الفريق. وكانت المسحة الأخيرة وراء تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ضد إنبي، وهم 5 من الجهاز الإداري والفني والطبي بالإضافة إلى 6 لاعبين.