شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك الأفضل في مصر فنيًا حاليًا.. وأرفض احتفالات الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، تحفظه على احتفالات الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو عبر قناة النهار: «أحذر من احتفالات الزمالك بالصدارة أو تصريحات مسؤولي النادي عنها، لسة بدري أوي على الكلام ده».

وأنهى تصريحات: «الزمالك هو الفريق الأفضل في مصر فنياً بالوقت الحالي، على الرغم من البداية الصعبة والقرعة القوية التي وضعته أمام منافسين أقوياء».