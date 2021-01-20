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ميدو: الزمالك الأفضل في مصر فنيًا حاليًا.. وأرفض احتفالات الصدارة

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، تحفظه على احتفالات الزمالك بصدارة جدول ترتيب الممتاز.

وقال ميدو عبر قناة النهار: «أحذر من احتفالات الزمالك بالصدارة أو تصريحات مسؤولي النادي عنها، لسة بدري أوي على الكلام ده».

وأنهى تصريحات: «الزمالك هو الفريق الأفضل في مصر فنياً بالوقت الحالي، على الرغم من البداية الصعبة والقرعة القوية التي وضعته أمام منافسين أقوياء».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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