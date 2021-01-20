شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي في مونديال الأندية.. الدحيل يتعثر أمام قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر فريق الدحيل، مساء اليوم بعد أن وقع في فخ التعادل مع نادي قطر بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد سحيم بن حمد لصالح الجولة الخامسة عشر وانطلقت احداثها عند الساعة السابعة مساء، وبهذا التعادل يحتفظ الفريق بمركزه الثاني في الترتيب بعد ان رفع رصيده الى 28 نقطة.

استطاع قطر أن يحرز الهدف الأول من ضربة جزاء اثر عرقلة مهدي بن عطية للاعب قطر حامد اسماعيل تقدم لها مهدي بن رحمة واحرز الهدف الأول لفريقه.

ورغم المحاولات التي قام بها الفريق الا انه فشل في ادراك التعادل حتى اطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب صبري لموشي 4 تغييرات لتقوية المناطق الدفاعية وتنشيط الجبهة الهجومية إضافة لتغييرات في خانات بعض اللاعبين داخل الملعب، ليثمر هذا التغيير على إحراز ادميلسون لهدف التعادل في الدقيقة 51 من ضربة راسية مستفيداً من الكرة العرضية التي وصلته من سلطان البريك.

هدف التعادل منح الفريق الأفضلية واستطاع أن يمتلك منطقة المناورة وبدأ في شن هجماته على دفاعات قطر وأضاع أكثر من فرصة واستغل تحركات ادميلسون ودودو من الأطراف لصناعة الخطورة.

ورغم السيطرة الواضحة للفريق على مجريات المباراة والهجوم المتواصل الا انه لم ينجح في احراز الهدف الثاني حتى اطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.