شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يحذر موسيماني: الأهلي سيواجه أصعب منافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، من مواجهة الدحيل القطري بمنافسات كأس العالم للأندية.

وأضاف ميدو عبر قناة النهار:«الدحيل للقطري هو أصعب منافس من بين الأندية الثلاثة المنافسة للأهلي بقرعة كأس العالم».

وشدد ميدو على ضرورة توخي موسيماني الحذر من جناحي الدحيل القطري اللذان يمتازا بالسرعة الفائقة.