شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة أجويرو لكتيبة مانشستر سيتي مجهول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، غير جاهز، عقب خضوعه للعزل لمخالطته أحد المصابين بكورونا، ولا يدرى مدربه بيب جوارديولا، موعد عودته للتدريبات.

وكان من المتوقع أن يشارك المهاجم الأرجنتيني أساسيًا في مباراة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام برمنجهام سيتي، في العاشر من الشهر الحالي، لكنه لم يدخل تشكيلة المباراة التي فاز فيها المان سيتي 3-0.

وغاب الهداف التاريخي للسيتي عن آخر 3 مباريات في كافة المسابقات، وقال جوارديولا إن أجويرو سيغيب عن مواجهة أستون فيلا في الدوري الممتاز غدا الأربعاء في ملعب الاتحاد. وقال المدرب الإسباني، سيرجيو غير جاهز لمباراة الغد، لا يزال يخضع للعزل ولا أدري متى سيعود.