شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تفوز على ألمانيا 29 - 28 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع المنتخب المجري الفوز من نظيره الألماني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 28 .

وانتهى الشوط الأول بتقدم "المجريون" بنتيجة 15 - 14، قبل أن يحافظوا على تقدمهم مع نهاية أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب المجري صدارة المجموعة بعد حصولهم على نقطتين إضافيتين، برصيد 6 نقاط، فيما يبقى منتخب ألمانيا عند 4 نقاط.

وحصد بينس بانهيدي لاعب المنتخب المجري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء.

وسينضم المنتخبان وبرفقتهم منتخب أورجواي مع منتخبات إسبانيا وبولندا والبر