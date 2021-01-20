اخبار الرياضه

المجر تفوز على ألمانيا 29 - 28 بمونديال اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تفوز على ألمانيا 29 - 28 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع المنتخب المجري الفوز من نظيره الألماني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 29 - 28 .

 

وانتهى الشوط الأول بتقدم "المجريون" بنتيجة 15 - 14، قبل أن يحافظوا على تقدمهم مع نهاية أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

وبهذه النتيجة احتل المنتخب المجري صدارة المجموعة بعد حصولهم على نقطتين إضافيتين، برصيد 6 نقاط، فيما يبقى منتخب ألمانيا عند 4 نقاط.

 

وحصد بينس بانهيدي لاعب المنتخب المجري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء.

 

وسينضم المنتخبان وبرفقتهم منتخب أورجواي مع منتخبات إسبانيا وبولندا والبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا