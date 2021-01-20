شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخضع لمسحة كورونا غدا قبل مواجهة المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجهاز الفنى والطبي والإداري وجميع اللاعبين والعاملين بنادى الاتحاد السكندرى للمسحه الطبيه غدا فى الثالثه عصرا بمقر النادى بمنطقة سموحة للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستقرار على قائمه الفريق التى تستعد لمباراة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان فيروس كورونا قد هاجم نادى الاتحاد السكندري فى الأيام الأخيرة، وأعلن مسئولو النادى إصابه 11 فرد من الجهاز الفنى واللاعبين الأمر الذى أدى لتأجيل مباراه إنبى الماضية بالإضافة إلى إصابة أكثر من لاعب بالانفلونزا ويبذل الجهاز الطبى بنادى الاتحاد مجهود كبير مع اللاعبين فى العزل المنزلى.

وخاض الاتحاد السكندري اليوم مباراة ودية مع فريق الشباب انتهت بالتعادل السلبى وحاول حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر دراسة جميع البدائل والوقوف على جاهزية جميع اللاعبين لاختيار التشكيل الأمثل لمواجهة المقاصة الصعبة فى تلك الظروف.

ويسافر الاتحاد السكندري يوم الجمعة للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة عقب الإعلان عن نتيجة المسحة الطبية.