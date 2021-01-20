شكرا لقرائتكم خبر عن علاء السيد: فرصة يد مصر كبيرة للتأهل للدور الثانى رغم صعوبة المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد، أن هزيمة المنتخب المصري لكرة اليد من السويد لا تقلل من الإمكانيات الفنية والبدنية للمنتخب الوطنى، ولولا الظلم التحكيمي الواضح، وأخطاء التحكيم الفادحة، لكان الفوز حليفنا، ولقد طوينا هذه الصفحة، وبدأنا الاستعداد الجاد للمباريات المقبلة، والتي ستنطلق غداً الاربعاء مع الاتحاد الروسى واعتبر هذا اللقاء من اقوي المباريات نظراً لقوة الخصم الروسى وظهر بمستوى طيب خلال الأدوار التمهيدية وحقق نتائج طيبه مع منتخبات بيلا روسيا وسلوفانيا وكوريا الجنوبية.

وأضاف رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، لقد واجهتنا ظروف صعبة للغاية قبل انطلاق البطولة، باصابة بعض اللاعبين بكورونا في شهر ديسمبر، ولكن تم شفائهم جميعاً وانتظموا في التدريبات للاعداد البطولة، هذا بجانب تأخر وصول اللاعبين المحترفين اثر بالسلب على الانسجام نوعاً ما، وكذلك عدم خوض مباريات ودية كافية، ولكنني نثق في إمكانيات لاعبينا وهم قادرون على تخطى الصعاب في المباريات المقبلة، وتحقيق طموح جماهيرنا للوصول الي للدور التالي رغم صعوبة المهمة.

وكشف علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد عن مفاجأة انه كان مصاب بكورونا منذ فترة ولم يستطع ممارسة عملة الفترة الماضية وانه سوف يدخل الفقاعة الطبية بداية من اليوم الثلاثاء لممارسة عمله بعد أن شفي تماماً من كورونا.