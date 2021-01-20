شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تقسو على الأرجنتين فى مونديال اليد وتهزمها 31-20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الدنمارك على نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة بالدور التمهيدي لبطولة العالم - مصر 2021، بنتيجة 31 - 20.

وسيطر المنتخب الدنماركى حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم عام 2019 على مجريات الأمور في الشوط الأول، وسط محاولات جادة من المنتخب الأرجنتيني، الذي حاول مجاراة أبطال العالم، إلا أن منتخب الدنمارك استطاع حسم الشوط بنتيجة 15 - 10.

في الشوط الثاني استسلم راقصي التانجو أمام العملاق الدنماركي الذي تألق لاعبيه على المستويين الدفاعي والهجومي، لينجح في حسم اللقاء بفارق 11 هدفاً في النهاية.

وحجز منتخب الدنمارك مقعده في الدور الرئيسي لبطولة مصر 2021، محققاً العلامة الكاملة، حيث يملك في جعبته 4 نقاط من انتصارين على المنتخبين المتأهلين رفقته، وهما منتخبي البحرين والأرجنتين، بينما تأهل راقصو التانجو برصيد نقطتين، في الوقت الذي تأهل المنتخب البحريني بلا رصيد.

وحصد جائزة رجل المباراة ماتياس جيدسيل لاعب منتخب الدنمارك، الذي تألق خلال المباراة وقاد فريقه لتحقيق الفوز الحاسم.

وتأهلت منتخبات الدنمارك والأرجنتين والبحرين عن المجموعة الرابعة، ليتواجهوا مع المتأهلين من المجموعة الثالثة وهم منتخبات كرواتيا وقطر واليابان في الدور الرئيسي لبطولة مصر 2021.