شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الاتحاد الدولى لليد يحدث حالات فيروس كورونا فى مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُبلغ الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم 19 يناير أن جميع اختبارات فيروس كورونا عادت بنتيجة سلبية، وفي عطلة نهاية الأسبوع في 16 و17 يناير تم تسجيل العديد من الحالات الإيجابية بالإضافة إلى الحالة الدنماركية والتي تم الإبلاغ عنها في 18 يناير، تم إضافة حالة إيجابية أخرى اليوم وهو طبيب فريق السويد، وتم عزل الحالات المؤكدة على الفور وفقا لخطة الوقاية الطبية من فيروس كورونا في مصر 2021.

نود أن نشير إلى أن العديد من الأشخاص الذين حصلوا على نتائج اختبار إيجابية قد حصلوا بالفعل على نتيجة إيجابية لفيروس كورونا قبل بطولة العالم، لذلك تم تكرار الاختبارات لاستبعاد رد فعل الأجسام المضادة الموجودة بالفعل.

الآن عاد معظم الأفراد بالفعل مع بعثتهم ويمكنهم مواصلة مشاركتهم في بطولة العالم أو العودة إلى وطنهم.

يتم تحسين جميع إجراءات الاختبار بشكل أكبر لضمان سلامة جميع المشاركين في الحدث.

ونتيجة لذلك في نهاية الجولة التمهيدية من بطولة العالم في نسختها رقم 27 عادت جميع الاختبارات سلبية، والخطر الرئيسي لحدوث الحالات الإيجابية كان عند الوصول عند دخول الفرق لنظام الفقاعة.

يأمل الاتحاد الدولي لكرة اليد أن تشهد بطولة العالم في الفترة المتبقية حدثا خال من فيروس كورونا.