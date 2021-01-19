شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما «المنقذ».. مباريات حسمها الزمالك بواسطة صانع ألعابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سدد يوسف إبراهيم الشهير بـ«أوباما» صاروخاً بيسراه سكن شباك الجونة وأعلن عن ثلاث نقاط جديدة ضافها فريق الكرة بنادي الزمالك إلى رصيده خلال مغامرته في الدوري بالموسم الجار ي، ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي.

وحسم الزمالك بهدف أوباما الانتصار على الجونة ومن ثم صدارة جدول ترتيب الدوري بـ 19 نقطة.

وبخلاف النقطة التي حصدها الزمالك في مباراة مجنونة أمام بتروأتلتيكو الأنجولي قبل عامين بمنافسات الكونفدرالية، اثر رأسية أوباما مع صافرة النهاية، والتي كانت بمثابة نقطة تحول سحرية في مشوار الفارس الأبيض نحو التتويج التاريخي باللقب القاري، هيا بنا نتعرف على كم نقطة حصدها الزمالك بأهداف حاسمة لأوباما بالدوري الممتاز.

هدف لا تنساه جماهير الزمالك لصاحب الـ 19 عاماً في موسم 2013-2014 ومع صافرة النهاية لمباراة تليفونات بني سويف حضر أوباما ليعلن عن فوز مثير ومجنون لأبناء القلعة البيضاء وحصد النقاط الثلاثة.

في موسم 2018-2019 ينتفض أوباما بقميص الزمالك في مواجهة الانتاج ويسجل هدفين ليفوز فيرقه بنتيجة 2/1 ويحصد النقاط الثلاثة.

يعود أوباما ليسجل هدفاً ثميناً للزمالك في شباك المقاولون قبل النهاية بـ 5 دقائق لينتصر الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ثلاث نقاط جديدة وحائرة يسحمها الزمالك بواسطة أوباما مع الدقيقة 73 من عمر مباراة الفريق أمام الداخلية بالموسم قبل الماضي.

وبرأسية مميزة يسكن يوسف أوباما الكرة شباك محمد بسام حارس طلائع الجيش مانحاً الزمالك الفوز على طبق من ذهب بلقاء الدور الثاني للموسم الماضي.

ويواصل أوباما تدوين كلمة الحسم ويحرز هدفاً يضع الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري بلقاء الجولة الثامنة أمام الجونة، ليجني أبناء زاموار 18 نقطة بأهداف حاسمة قلبت النتيجة عن طريق صانع ألعابه يوسف أوباما.