شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لاعبي الفريق الكروي الأول، بالإفراج عن المستحقات المتأخرة، في حالة الفوز على غزل المحلة.

ويلتقي الإسماعيلي، مع المحلة، «السبت»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

ويسعي مجلس الإدارة، لتحفيز اللاعبين، بصرف مكافآة فورية في حالة الفوز على المحلة، واستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة.