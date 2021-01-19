شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي.. معلومات ربما لا تعرفها عن مدرب الدحيل القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي اجريت مساء اليوم بالعاصمة السويسرية زيورخ النادي الأهلي بطل أفريقيا في مواجهة قوية أمام نظيره نادي الدحيل القطري بينما سيواجه نادي تيجيريس المكسيكي بطل الكونكاكاف فريق اولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

وستكون مواجهات الدور الثاني يوم الرابع من فبراير القادم وستقام المباريات على استادي المدينة التعليمية واستاد احمد بن على.

ويعد صبري لموشي فرنسي من اصل تونسي وهو من مواليد 9 نوفمبر 1971 لعب في صفوف أندية أوكسير الفرنسي وبارما وانتر ميلان الإيطالي بينما أصبح مديراً فنياً لمنتخب ساحل العاج ليكون أول منصب إداري له عام 2012.

ودرب الفرنسي صبري لموشي أندية رين الفرنسي ثم نوتنجهام فورست الإنجليزي لينضم لتدريب نادي الدحيل القطري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل نادي الدحيل القطري مع الفرنسي صبري لموشي الآن المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري القطري الممتاز بعد مرور 15 جولة برصيد 28 نقطة.