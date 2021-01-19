شكرا لقرائتكم خبر عن ‏5 حقائق في انتصار الزمالك على الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك انتصاراً ثميناً على حساب نظيره الجونة، بهدف دون رد، اقتنص به صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ 19 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي.

نستعرض من خلال السطور التالية 5 حقائق رقمية عن انتصار الزمالك على حساب الجونة.

أولاً.. ضحية أهلاوية رابعة

استطاع الزمالك تحقيق رابع انتصاراته على مدير فني من أبناء النادي الأهلي، فقبل رضا شحاتة المدير الفني للجونة، فاز الأبيض على كل من المقاولون الذي يدربه عماد النحاس، وسموحة الذي يقوده أحمد سامي، كذلك المصري البورسعيدي تحت قيادة على ماهر.

ثانياً.. أوباما يسجل هدفه رقم 25 مع الزمالك

سجل يوسف أوباما هدفه رقم 25 بقميص الزمالك بواقع 18 بالدوري و3 بكأس مصر و4 أهداف أفريقية، ويفصل أوباما هدفاً وحيداً لمعادلة أهداف كل من ثلاثي القلعة البيضاء طه بصري ووليد صلاح عبداللطيف ومصطفى فتحي.

ثالثاً..الانتصارات الخمسة الوحيدة في الدوري

الزمالك هو الفريق الوحيد الذي استطاع تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم، وذلك على حساب كل من سموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة.

رابعاً.. الجونة بلا أهداف في الزمالك بالدور الأول

الجونة استمره عجزه التهديفي أمام الزمالك خلال مباريات الدور الأول للدوري، فتعود الكرة الأخيرة التي استطاع خلالها الفريق زيارة شباك ميت عقبة بمباريات الدور الأول في موسم 2010-2011 ومواجهة حسمها التعادل الإيجابي، في حين لم يسجل الفريق الساحلي أمام الأبيض في أخر 5 مواجهات بالدور الأول للدور الأول.

خامساً.. الزمالك تخصص إلحاق هزائم أولى

4 أندية تلقوا الهزيمة الأولى لهم بالدوري هذا الموسم على يد الزمالك، فعقب استهلال أبناء زاموار المسابقة بالفوز على المقاولون، نال سموحة على يده أول خسارة بعد 13 مباراة متتالية بالدوري ومنذ أخر خسارة له الموسم الماضي، كذلك المصري والجونة سقطا في فخ الهزيمة الأولى في مواجهتهما بالزمالك.