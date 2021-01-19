شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنجلادباخ يفوز على فيردر بريمن بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، فوزا غاليا على نظيره فيردر بريمن، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «بروسيا بارك»، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني «بوندزليجا» بالموسم الجارى 2020-2021.

وأحرز نيكو إلفيدي هدف الفوز لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 18 نقطة جاء بها في المركز الثانى عشر.