شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يفوز على بروميتش بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق وست هام يونايتد فوزًا صعبًا على ضيفه وست بروميتش بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب «لندن» ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، ليرتقي الهامرز إلى المركز السابع.

تقدم جارود بوين بالهدف الأول لـ وست هام يونايتد بعد 46 دقيقة لينتهي الشوط الأول لصالح الهامرز 1-0، وأدرك ماثيوس بيريرا التعادل للضيوف في الدقيقة 51، وفى الدقيقة 66 سجل المهاجم العملاق ميشيل أنطونيو الهدف لثاني لوست هام ليقود فريقه للفوز 2-1.

بهذه النتيجة ارتقى وست هام للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 32 نقطة، فيما احتل وست بروميتش المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.