شكرا لقرائتكم خبر عن روني يحقق فوزه الأول كمدرب مع ديربي كاونتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم الإنجليزي المعتزل حديثا واين رونى، فوزه الأول كمدرب دائم لفريق ديربى كاونتى، على حساب ضيفه فريق بورنموث بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «برايد بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب».

وكان واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، قد أعلن اعتزال كرة القدم نهائيا، الجمعة الماضى، من أجل التفرغ لتدريب فريق ديربي كاونتي بعقد طويل الأجل والذى كان يقوده مؤقتا كلاعب ومدرب، ليسدل الستار على مسيرة رائعة في الساحرة المستديرة.

وتولى روني البالغ من العمر 35 عامًا تدريب ديربى كاونتى بشكل مؤقت منذ نوفمبر الماضي، بعد إقالة المدير الفنى الهولندى فيليب كوكو، قبل أن يوقع على عقد لمدة عامين ونصف لتولي المنصب بشكل دائم.