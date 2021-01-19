شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب محمد شريف بعد تمديد عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمد شريف، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتوقيع على عقود تمديد عقده حتي عام 2024، ليغلق الأهلي بذلك باب الرحيل أمام اللاعب بشكل رسمي.

وقال مصدر بالاهلي، أن محمد سوف يتقاضي 6 ملايين جنيه سنويا، حتي يصل إلى 8 مليون جنيه في الموسم الأخير.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة. كما أعلن عن تمديد عقد ‏الحارس على لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏