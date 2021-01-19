شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يقود أهلي جدة للفوز على أبها بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق أهلي جدة في الفوز على أبها بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة تألق عمر السومه الذي أحرز هدفين بالمباراة في الدقيقتين (11،14) على التوالي قبل أن يكمل الثلاثية اللاعب عبدالرحمن عبدالله غريب في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة استطاع أهلي جدة التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعدما وصل إلى النقطة 26 بالتساوي مع الهلال والشباب اللذين يمتلكان أفضلية تهديفية، بخلاف تبقي مباراة لبطل النسخة الماضية، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة العشرين في المركز السابع بمنتصف جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.