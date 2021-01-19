شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن مدافع لتدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الجهاز الفني للمصرى بقيادة على ماهر عن التعاقد مع مدافع محلى قوى خلال الفترة الحالية وقبل غلق باب القيد الصيفى لتدعيم صفوفه في ظل النقص الحاد الذى يشهده الفريق خلال الفترة الحالية ومنذ انطلاق مسابقة الدورى .

ويعانى المصرى من ندرة في خط الدفاع بسبب الإصابات التي يعانى منها وأخرها إسلام صلاح وابتعاد الثنائى محمود حمد والفلسطينى محمد الصالح عن المستوى المأمول الذى يؤهلهما من المشاركة بشكل أساسى مع الفريق .

ويراقب على ماهر أكثر من لاعب خلال الأسبوعين المقبلين بالدورى لحسم مسألة التعاقد مع أحدهما على أن يقوم بتجهيز أكثر من لاعب للإستعانة بأحدهم بجانب أحمد شوشة وعمرو موسى .