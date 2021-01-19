شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تخفيف عقوبة محمد الشناوي في اجتماع الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تناقش اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، في اجتماعها غدا الأربعاء المقبل، تخفيف عقوبة لجنة المسابقات على محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، بعدما تم ايقاف الحارس 4 مباريات امس الاثنين بداعى ارتكابه سلوك غير رياضى ضد محمد سلامة ميدو حكم مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري.

وتستند اللجنة الثلاثية في التفكير جديا في تخفيف العقوبة إلى أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء أو الصفراء في وجه الحارس الدولى، وبالتالى يمكن تخفيف العقوبة وهو ما سيتم حسمه الأربعاء المقبل.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة، القدم الأربعاء المقبل اجتماعا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني بعد غلق باب الترشيح، كما تناقش اللجنة التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دوري القسم الأول، وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة، وفى مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.