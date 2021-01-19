شكرا لقرائتكم خبر عن جالاطا سراي التركي يطلب التعاقد مع مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد جالاطا سراي التركي اهتمامه من جديد بالتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك بعد فشل احتراف اللاعب في نادي سانت إتيان الفرنسي.

وكشفت وسائل الاعلام التركية ، أن إدارة جالاطا سراي تحاول استغلال تعثر انضمام اللاعب لسانت إتيان الفرنسي من أجل التعاقد مع مصطفى محمد خاصة أنه يتمسك بخوض تجربة احترافية.

وكان الزمالك قد حسم أمر اللاعب وأكد أن ملف احتراف مصطفى محمد بات مغلقا وتم تأجيله لما بعد أولمبياد طوكيو، وهو ما استجاب له اللاعب الذى ابدي رفضه الاحتراف فى الدروى التركي متمسكا بالاحتراف فى احد الدوريات الاوربية الكبري و تحقيق حلمه الكروي