شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتمسك بالتعاقد مع مهاجم فى الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، تمسكه بالتعاقد مع رأس حربة جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واختار باتشيكو التعاقد مع حسام حسن من صفوف فريق سموحة، حتى فى حال استمرار مصطفى محمد مع الفريق لنهاية الموسم.

ويرى المدير الفنى أهمية وجود أكثر من رأس حربة بالفريق بالوقت الحالى، من أجل المنافسة بقوة على جميع الألقاب ولتعويض أى غيابات قد تحدث على مدار الموسم.

ويضغط الزمالك للحصول على موافقة إدارة سموحة، بانتقال حسام حسن للقلعة البيضاء، خصوصا بعد موافقة الزمالك على إعارة مصطفى فتحى فى الساعات الماضية.