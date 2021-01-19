الفيصلي يضعف حظوظ الشباب في بطل الشتاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل فريق الشباب في الفوز على ضيفه الفيصلي واكتفى بالتعادل معه بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء البارحة على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

تقدم الفيصلي بهدف السبق بواسطة أحمد الفقي مع الدقيقة السابعة إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك احتاج الشباب 27 دقيقة حتى يدرك التعادل بواسطة البرازيلي مارتينيز.

ومع مطلع الشوط الثاني نجح الفيصلي في تسجيل هدف ثان لكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة بعد الرجوع للفار.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة شبابية بغية تسجيل هدف الفوز لكن بسالة دفاع الفيصلي وبراعة الحارس مصطفى ملائكة أبقيا نتيجة التعادل ليرتفع رصيد الشباب إلى 26 نقطة متساويا مع الهلال في المركز الأول، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز 12.

الفتح والقادسية

أحبط فريق الفتح فرحة مستضيفه القادسية، وخطف أبناء الأحساء تعادلا ثمينا في الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء بتنفيذ الهولندي ميتشيل فريدي (99) بعد أن تقدم للقادسية خليفة الدوسري (25) في المواجهة التي جمعتهما على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن مباريات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا فرط القادسية:

التراجع المبالغ فيه رغم التسجيل المبكر.

القراءة الخاطئة لمدرب الفريق يوسف المناعي.

خروج أهم عناصر الفريق حسن العمري.

الزج بأحمد الفريدي البطيء والبعيد عن المباريات.

عدم الاستغلال الأمثل للهجمات المعاكسة.

افتقاد التركيز في أواخر المباراة.

كيف عاد الفتح: