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الاتحاد يحقق فوزا صعبا على العين

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- بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الاتحاد فوزا ثمينا أمام مستضيفه العين بهدفين لهدف، جاءا بأقدام هارون كمارا في الدقيقة الـ13، والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ25، بينما قلص للعين البرازيلي جيترسون الفيس بالدقيقة الـ88 في مواجهة جاءت السيطرة فيها لصاحب الأرض على مدار شوطي اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك سعود بالباحة ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير للمحترفين، ليجدد حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة بصدارة ترتيب دوري المحترفين.

الاتفاق والرائد

قلب فريق الاتفاق تأخره بهدفين نظيفين أمام الرائد إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس.

وتقدم الرائد بهدفين نظيفين سجلهما جلال الداودي وعبدالله محمد المقرن في الدقيقتين الـ36 والـ63، ثم سجل الاتفاق ثلاثة أهداف متتالية عن طريق إليريك باربوسا دي سوزا في الدقيقة الـ79، وهزاع الهزاع هدفين في الدقيقتين الـ87 والـ89.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الـ14.

كيف فاز الاتحاد:

  • استغلال ارتباك دفاعات العين في الشوط الأول
  • الاستفادة من الكرات العرضية
  • إقفال المناطق الخلفية والاعتماد على الكرات العكسية
  • استغلال المساحات خلف مدافعي العين
  • رعونة مهاجمي العين في إهدار عدد من الفرص
  • تميز الحارس مرسيلو غروهي في إنقاذ الفريق من فرص عدة
نجوم المباراة:
  • الاتحاد: الحارس مارسيلو غروهي
  • العين: البرازيلي جيترسون الفيس
نقاط الفريقين:
  • الاتحاد 24 نقطة
  • العين 10 نقاط
كيف فاز الاتفاق
  • التركيز على التسديد من خارج المنطقة
  • ارتباك لاعبي الرائد وتراخيهم بعد التقدم بهدفين
  • سوء التغطية من مدافعي الرائد
  • الانتشار السريع والضغط على الرائد في ملعبه
  • هبوط مستوى الحارس عزالدين دوخه

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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