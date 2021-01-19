الاتحاد يحقق فوزا صعبا على العين

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الاتفاق والرائدقلب فريق الاتفاق تأخره بهدفين نظيفين أمام الرائد إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس.
وتقدم الرائد بهدفين نظيفين سجلهما جلال الداودي وعبدالله محمد المقرن في الدقيقتين الـ36 والـ63، ثم سجل الاتفاق ثلاثة أهداف متتالية عن طريق إليريك باربوسا دي سوزا في الدقيقة الـ79، وهزاع الهزاع هدفين في الدقيقتين الـ87 والـ89.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الـ14.
كيف فاز الاتحاد:
- استغلال ارتباك دفاعات العين في الشوط الأول
- الاستفادة من الكرات العرضية
- إقفال المناطق الخلفية والاعتماد على الكرات العكسية
- استغلال المساحات خلف مدافعي العين
- رعونة مهاجمي العين في إهدار عدد من الفرص
- تميز الحارس مرسيلو غروهي في إنقاذ الفريق من فرص عدة
- الاتحاد: الحارس مارسيلو غروهي
- العين: البرازيلي جيترسون الفيس
- الاتحاد 24 نقطة
- العين 10 نقاط
- التركيز على التسديد من خارج المنطقة
- ارتباك لاعبي الرائد وتراخيهم بعد التقدم بهدفين
- سوء التغطية من مدافعي الرائد
- الانتشار السريع والضغط على الرائد في ملعبه
- هبوط مستوى الحارس عزالدين دوخه
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