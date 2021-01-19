شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يحقق فوزا صعبا على العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف فريق الاتحاد فوزا ثمينا أمام مستضيفه العين بهدفين لهدف، جاءا بأقدام هارون كمارا في الدقيقة الـ13، والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ25، بينما قلص للعين البرازيلي جيترسون الفيس بالدقيقة الـ88 في مواجهة جاءت السيطرة فيها لصاحب الأرض على مدار شوطي اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليجدد حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة بصدارة ترتيب دوري المحترفين.

الاتفاق والرائد

قلب فريق الاتفاق تأخره بهدفين نظيفين أمام الرائد إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس.

وتقدم الرائد بهدفين نظيفين سجلهما جلال الداودي وعبدالله محمد المقرن في الدقيقتين الـ36 والـ63، ثم سجل الاتفاق ثلاثة أهداف متتالية عن طريق إليريك باربوسا دي سوزا في الدقيقة الـ79، وهزاع الهزاع هدفين في الدقيقتين الـ87 والـ89.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الـ14.

كيف فاز الاتحاد:

استغلال ارتباك دفاعات العين في الشوط الأول

الاستفادة من الكرات العرضية

إقفال المناطق الخلفية والاعتماد على الكرات العكسية

استغلال المساحات خلف مدافعي العين

رعونة مهاجمي العين في إهدار عدد من الفرص

تميز الحارس مرسيلو غروهي في إنقاذ الفريق من فرص عدة

نجوم المباراة:

الاتحاد: الحارس مارسيلو غروهي

العين: البرازيلي جيترسون الفيس

نقاط الفريقين:

الاتحاد 24 نقطة

العين 10 نقاط

كيف فاز الاتفاق