صدارة الهلال تصطدم بمتاريس التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحاول فريق الهلال الكروي الأول التشبث بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنقاطه الـ 26، وهو ينازل فريق التعاون رابع الترتيب بـ 21 نقطة مساء اليوم عند الساعة الـ 6.40 على ملعب الملك فهد الدولي.

الهلال الذي يعاني أنصاره من التوتر خوف فقدان الصدارة عطفا على نتائج الفريق الأخيرة التي كان آخرها تعادله دون أهداف أمام فريق الأهلي بعد أن قدم في الشوط الأول أداء مميزا، إلا أن الفريق عاد في الشوط الثاني من اللقاء ليقدم مستوى لا يتناسب مع ما يقده الفريق في مثل هذه اللقاءات مع غياب هدافه الفرنسي بافيتيمبي قوميز ويتوقف عن التهديف والتسجيل. وليستمر توقفه عن الانتصارات في 4 مواجهات كروية متتالية.

ويسعى الفريق الليلة إلى استرداد عافيته، وأن يسعد عشاقه في تحقيق الفوز على التعاون بعد تعثره في المباريات الماضية عن إسعادهم بنقاط الفوز، وهو ما جعل أنصاره يبدون تذمرهم من الأسلوب الفني الذي يدخله مديره الفني الروماني لوشيسكو رازفان بعد أن أسهم في جمع 3 بطولات في موسم واحد (كأس دوري أبطال آسيا وكأس الدوري وكأس الملك).

أما فريق التعاون بقيادة مدربه الفرنسي كارتيون يسير بخطى واثقة نحو مزاحمة الفرق على صدارة الدوري بفضل تكتيكه الدفاعي المحصن الذي جعله متفوقا على مضيفه الهلال بفارق هدف إذ ولج مرماه 7 أهداف كأقوى دفاع في الدوري، فالتعاون يمتلك منظومة كروية متكاملة أسهم بها حارسه البرازيلي كاسيو انغوس. وزاد حضور الفريق حسن التوظيف لقائده الكاميروني توامبا باللعب خلف المهاجم في زيادة قوة الفريق في الأمام.

حظوظ الهلال

تبدو حظوظ الفريق أوفر من ذي قبل بعودة نجمه سالم الدوسري للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة وشفاء محترفه الكولومبي من فيروس الإنفلونزا الذي تعرض له في الأيام الماضية.

حظوظ التعاون

يريد التعاونيون اليوم الوصول لمرمى الهلال بطول نفس وصبر طويل، كخيار أول من خلال تأمين شابكهم بإيقاف القوة الهلالية الطرفية ومن ثم البحث عن هدف بأسلوب اللعب الجماعي دفاعا وهجوما.