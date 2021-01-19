30.5 مليون دولار جوائز سباقات الخيل

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ويعد شوط سباق «عبية كلاسيك» بنسخته الحالية أيضا أغلى سباق عالمي مخصص للخيل العربية الأصيلة والمهجنة، وذلك بعد ارتفاع قيمة جائزته المالية من 1.9 مليون دولار إلى مليوني دولار، وهو أول سباق من سباقات «كأس السعودية 2021» يحصل على تصنيف فئة «ليستد»، ومن المزمع انطلاقه في 20 فبراير المقبل على المضمار الرملي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق سباق الخيل العربية الأصيلة «عبية كلاسيك» بتصنيف فئوي جديد «ليستد» بعد ترقيته من الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة ضمن فعاليات «كأس السعودية 2021» الذي يحوي ثمانية سباقات بجوائز قدرها 30.5 مليون دولار أمريكي؛ ليكون أغلى كأس سباقات خيل في العالم.ويعد شوط سباق «عبية كلاسيك» بنسخته الحالية أيضا أغلى سباق عالمي مخصص للخيل العربية الأصيلة والمهجنة، وذلك بعد ارتفاع قيمة جائزته المالية من 1.9 مليون دولار إلى مليوني دولار، وهو أول سباق من سباقات «كأس السعودية 2021» يحصل على تصنيف فئة «ليستد»، ومن المزمع انطلاقه في 20 فبراير المقبل على المضمار الرملي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

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