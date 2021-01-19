أولمبياد طوكيو لا يشترط التطعيم بلقاح كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الحكومة اليابانية عدم إدراج التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19، ضمن شروط المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو.

وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية أمس»ندرس اتخاذ تدابير شاملة من أجل إقامة دورة آمنة، حتى بدون جعل التطعيم شرطا للمشاركة.»

وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استبعد في مناسبات عدة إلزام الرياضيين بالتطعيم قبل المشاركة في الدورة الأولمبية.

ومع ذلك، يدفع المنظمون من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من الرياضيين وغيرهم من القادمين إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات الأولمبياد.