أولمبياد طوكيو لا يشترط التطعيم بلقاح كورونا

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وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية أمس»ندرس اتخاذ تدابير شاملة من أجل إقامة دورة آمنة، حتى بدون جعل التطعيم شرطا للمشاركة.»وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استبعد في مناسبات عدة إلزام الرياضيين بالتطعيم قبل المشاركة في الدورة الأولمبية.
ومع ذلك، يدفع المنظمون من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من الرياضيين وغيرهم من القادمين إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات الأولمبياد.
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