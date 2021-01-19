شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر إيطاليا بين بيرلو وغاتوزو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقف نابولي، الأربعاء، بين أندريا بيرلو ولقبه الأول كمدرب ليوفنتوس، حين يلتقي الخصمان اللدودان على الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم في مباراة يستضيفها ملعب «مابي» المعتمد من قبل ساسوولو في ريجيو إميليا، شمالي البلاد.

وتكتسب المباراة أهمية كبرى بالنسبة لبيرلو، ويوفنتوس، ليس لأنها ستمنحه فرصة نيل لقبه الأول كمدرب، بل لأنها تأتي بعد الخسارة الموجعة ضد الغريم اللدود إنتر ميلان في الدوري بثنائية نظيفة.

وستكون مباراة الأربعاء المواجهة الأولى بين بيرلو المدرب ونظيره في نابولي جينارو غاتوزو الذي توج بجانب "المايسترو" بلقب مونديال 2006 ولعب بصحبته في صفوف ميلان لعقد من الزمن وأحرزا معاً الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا مثلهما.

ويدرك بيرلو أن الهزيمة أمام نابولي الذي توج الموسم الماضي بلقب الكأس على حساب يوفنتوس بالذات بالفوز عليه بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ستزيد النقمة عليه بعدما وجد فريق "السيدة العجوز" نفسه هذا الموسم مهدداً بشكل جدي بخسارة لقب الدوري في ظل تأخره عن ميلان المتصدر بفارق سبع نقاط بعد خسارة عطلة نهاية الأسبوع.

وخلافاً لعملاق تورينو الذي يحمل الرقم القياسي بعدد ألقاب الكأس السوبر (8 من أصل 15 مشاركة) أمام ميلان (7)، يدخل نابولي لقاء الأربعاء بمعنويات مرتفعة جداً بعد اكتساحه فيورنتينا 6-صفر الأحد في الدوري.

وأفاد الفريق الجنوبي على أكمل وجه من خسارة روما أمام جاره لاتسيو صفر-3 الجمعة، ويوفنتوس أمام إنتر، ليتقدم عليهما إلى المركز الثالث.